A Associação Empresarial de Paranaíba realiza nesta terça-feira ação inédita na Praça da República com sorteio de brindes para os consumidores que apresentarem nota fiscal de compras feitas no comércio durante todo o dia. A ação é válida somente para as compras em lojas associadas.

Milene Queiroz, gerente da Acip, fala sobre a expectativa do comércio nesta semana antecedente ao Natal.

