A Acip realiza o 1° Happy Hour dos Namorados, com palestra com o Dr. Plácido de Souza Neto e a sua esposa Divina Souza no próximo dia 15 a partir das 18h30 no auditório da entidade. Será feito o sorteio de 56 vales-compras da promoção Amor em Dobro e haverá música ao vivo.

Milene Queiroz fala sobre a promoção Dois Amores e o Happy Hour.

Assista: