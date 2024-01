Do dia 15 a 20 de janeiro a Acip promove a ação “Torra Estoque”, com oportunidade oferecer descontos e impulsionar os negócios para o próximo nível. Ao se inscrever, a empresa associada receberá um kit completo com materiais de divulgação para maximizar sua presença no evento, sem custo algum para você. O compromisso é apoiar o crescimento dos associados, e o Torra Estoque é uma extensão desse compromisso. Após a inscrição no Torra Estoque 2024 o empresário recebe seu kit de material exclusivo.

