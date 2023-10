Advogada Maria Julia Rodrigues fala sobre os principais direitos do consumidor

Ela afirma que o aumento de compras e procuras de produtos pela internet está crescendo cada vez mais, e a demanda de duvidas tem sido inúmeras.

Muitas pessoas não sabem de seus direitos, tanto para loja física quanto online é o mesmo procedimento, caso o cliente não tenha sido correspondido após receber um produto quebrado, com algum defeito ou foi lesado, ele tem todo direito de acionar um advogado.

Advogada Maria Julia Rodrigues ressalta que mesmo se passar do prazo fora das tratativas com a empresa o cliente pode se sentir lesado e com isso tomar providencias cabíveis.

