Aeroporto receberá recapeamento em CBUQ

O aeroporto de Paranaíba deve receber melhorias na pista de decolagem com o recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), além disso está sendo concluída a medição para o cercamento em alambrado. São 1.500 metros linear que serão recapeados, também foi protocolado o balizamento do aeroporto para que possa receber voos noturnos.

O prefeito Maycol Queiroz e o engenheiro Neosvar Chves estiveram em Campo Grande nesta terça-feira na Seinfra onde cumpriram agenda para dar andamento nas melhorias do aeroporto.

Com a construção do novo cercamento, o Aeroporto contará com maior durabilidade em sua estrutura e maior segurança para todos que utilizam o aeroporto, bem como para a preservação do meio ambiente, já que o cercamento anterior estava bastante danificado correndo o risco de invasões de animais na pista.

Assista: