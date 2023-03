Agência é reinaugurada e sinalização receberá investimentos

Com o custo de mais de R$ 790 mil, o Governo do Estado entregou na última semana a reforma da Agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em Paranaíba.

O local recebeu melhorias na cobertura, troca de beirais e instalação de forro, novos aparelhos de ar condicionado, layout novo para atendimento ao público, novas instalações elétricas e de rede e hidráulicas, louças e metais.

Na área de 360,20m² de construção foram feitas melhorias no piso de concreto polido nas calçadas, pinturas novas nas áreas internas e externas, adaptação para pessoas com deficiência nos pisos, banheiros, calçadas, entre outros.

Além da reforma, Paranaíba também será contemplado com melhorias na infraestrutura de trânsito. “Temos um compromisso de convênio de sinalização grande aqui”, destacou Rudel Trindade, presidente do Detran/MS.