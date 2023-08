Agosto Lilás será encerrado com carreata

Acontece na manhã desta quinta-feira (31) uma carreata para o encerramento da Campanha do “Agosto Lilás”, com a participação das secretarias municipais, sociedade civil e forças policiais. A carreata será a partir das 8h30, com início na Avenida Três Lagoas.

Agosto é o mês dedicado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, com o fim de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre fim da violência, bem como divulgar os mecanismos especializados de combate e a rede de atendimento à mulher em situação de violência.

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CAM (Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência), do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, realizaram diversas ações de conscientização especiais.

Continue Lendo...

Em caso de violência, denuncie!

CAM (67) 99966-6345

DAM (67) 98105-1266

POLÍCIA MILITAR – 190

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER – 180