Água parada na Avenida Engenheiro Marcelo Miranda Soares tem causado preocupação aos moradores da região, por conta do risco de servir como criadouro do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue. O acúmulo de água no local é problema antigo, conforme moradores e piora no período de chuvas.

Procurada, a Prefeitura Municipal disse que irá providenciar a limpeza do local.

Assista:

Continue Lendo...