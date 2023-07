Alterados, casal intimida funcionário e quebra objetos de hotel em Paranaíba

Um médico ortopedista e sua esposa arremessaram objetos no atendente de um hotel, além de derrubar aparelhos eletrônicos do estabelecimento, em Paranaíba. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (30). A motivação teria sido a falha na confirmação de reservas para pernoite.

Segundo a vítima, de 24 anos, o casal chegou ao hotel acompanhado do filho e a nora, por volta das 19h55, para fazer o check-in, procedimento padrão usado para definir a entrada de um hóspede no hotel.

Durante o dia o atendente tentou entrar em contato com os futuros hospedes, para a confirmação da reserva, através de ligações e mensagens, antes das 18h. Conforme a política da empresa, as reservas não confirmadas ou pagas até às 18h, não são efetivadas.

Ainda conforme a vítima, alterado, o médico pegou o telefone fixo do estabelecimento e arremessou contra o balcão, acertando seu braço. Em seguida a esposa do médico começou a derrubar os monitores que estavam no balcão da recepção, além de arremessar objetos em direção ao atendente.

Toda a ação do casal foi gravada pelas câmeras do hotel. O caso foi registrado como vias de fato na delegacia da cidade.

