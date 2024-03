Alunos da escola Clotilde visitam Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (6) o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) os alunos do 9º ano da E.M. Clotilde Bomilcar de Freitas visitaram a Escola Pública de Trânsito, localizada na sede do 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar. Na oportunidade, os adolescentes participaram de atividade de hasteamento do Pavilhão Nacional e, após a solenidade, os alunos receberam uma palestra ministrada por agentes da PRF.

A ação ocorreu por meio da Coordenadoria Municipal de Educação no Trânsito, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros de Paranaíba, desenvolveu uma instrução sobre educação no trânsito na Escola Pública de Trânsito.

Por fim, ocorreu uma demonstração de equipamentos e o como utilizá-los em situações de emergência envolvendo acidentes de trânsito.