Alunos da escola José Garcia participarão da FETEC com projeto de biologia

Estudantes da Escola Estadual José Garcia Leal desenvolveram um projeto sobre e conhecimento, descrição e divulgação das espécies vegetais encontradas na Praça da República e o Espelho d’Água.

O objetivo do projeto é criar ambientes para que a educação ambiental possa ser implementada, possibilitando espaços para essa prática. Além disso, o conhecimento a respeito da flora faz com que busquemos a sua conservação.

“O projeto tem como objetivo divulgar as espécies presentes nestes locais por meio de QRCodes. Essa ferramenta possibilita que qualquer pessoa com um celular possa ter acesso ao site com as informações botânicas, usos e curiosidades das plantas”, ressalta a coordenadora do projeto professora doutura Mariana Ninno Rissi.

O projeto foi financiado pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), através de edital pŕóprio para estudantes da educação básica (edital PICTEC). Participam do projeto quatro estudantes do 2° ano do Ensino Médio que são bolsistas e os protagonistas das ações propostas: Abner Gabriel Nascimento, Anne Gabrielle Batista Silva, Camila Bermal Queiroz Rodrigues e Júlia de Oliveira Xavier.

Além da expectativa da participação na feira, os estudantes anseiam pela possibilidade de conhecer os outros projeto de iniciação científica que serão expostos e participar da premiação final. O evento ocorrerá nos dias 22 a 25 de outubro, em Campo Grande.

