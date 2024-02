Ano letivo da Rede Municipal inicia com mais de 5.200 alunos

A Rede Municipal de Educação de Paranaíba prepara a volta às aulas de 2024 com capacitação para os profissionais das instituições de ensino. São mais de 5.200 alunos que serão recepcionados a partir de 21 de janeiros nas oito escolas municipais e cinco Ceinfs (Centros de Educação Infantil). Os alunos devem receber junto com os kits de material escolar, mochila com rodinha, conjunto de uniformes e tênis.

O ano escolar deve ter 200 dias letivos, divididos em quatro bimestres, com dias reservados para Feira de Conhecimento, formação pedagógica, reunião com pais, família na escola e sábado letivo.

Dentro da capacitação dos professores, haverá Jornada Pedagógica, nos dias 19 e 20, com palestras que abordarão os temas de práticas lúdicas em sala de aula, visão sistêmica na educação e como a mudança do educador pode influenciar o ambiente de aprendizagem, a importância da inclusão escola e a participação da família nesta inclusão.

A Rede Municipal no ano letivo de 2024 terá como desafio a recomposição da aprendizagem e a alfabetização, conforme a secretária da pasta, Tanandra Leal. A coordenação pedagógica tem alinhado ações para melhorar a aprendizagem dos alunos nos anos finais, como relevância da leitura e escrita para o avanço na trajetória escolar.

Durante reunião foram discutidas práticas pedagógicas já usadas nas instituições de ensino e estratégias de aprendizagem, tendo em vista propor ações de intervenção para que o aluno consolide as habilidades de leitura e escrita necessárias ao processo de escolarização.