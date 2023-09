Anteprojeto do Plano de Segurança é apresentado em audiência

Na quarta-feira (20), órgãos de Segurança Pública atuantes no município, participaram de audiência pública para elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública (PMSP) de Paranaíba, fomentada através de ação da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. A Audiência Pública ocorreu na Câmara Municipal de Paranaíba, onde o prefeito Maycol Queiroz apresentou o Anteprojeto de Lei que institui o PMSP do município, o qual pode ser consultado por qualquer cidadão no Portal da Prefeitura de Paranaíba.

Além dos representantes dos órgãos de Segurança Pública, diversas autoridades do município compareceram para contribuir como o tema que é de grande interesse público, a final Segurança Pública é dever do Estado, Direito e Responsabilidade de todos.

O PMSP além de estabelecer políticas públicas de segurança municipal para os próximos anos, é um dos requisitos estabelecidos pela Lei. N° 13.675/2018 para participar da Política Nacional de Segurança Pública e para estar habilitado a receber recursos Federais voltados a segurança.

