Após discussão com namorada, homem é esfaqueado e morre em Paranaíba

Osias Lopes da Silva, de 34 anos, morreu após ser esfaqueado em uma discussão, na noite de sábado (25), em uma residência no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. A vítima chegou a ser lavada para o Pronto Socorro, porém, não resistiu. A namorada e outros dois homens estariam envolvidos no crime.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local e encontrou a vítima no chão ensanguentada e desacordada.

Em relato a Policia Militar, uma testemunha disse que ouviu uma briga acalorada e ao sair de sua residência, notou um homem caído chão e com muito sangramento, mas não viu o suposto autor.

Durante as diligencias a PM recebeu a informação de que Osias convivia com uma mulher, suspeita do crime. Ela foi localizada pela Forca Tática e foi encaminhada para delegacia.

Na delegacia a mulher disse que ela e Osias discutiam na residência, instante que ele teria tentado agredi-la, mas dois homens acabaram intervindo. Todos foram para fora do imóvel e então Osias levou golpes de faca, além de ser agredido com socos.

Os outros dois envolvidos no crime, um homem de 38 e outro de 53 anos, foram localizados pela polícia. Um dos autores confessou ter participado da morte de Osias.

O rapaz também confessou que jogou a faca no Córrego Fazendinha, próximo ao clube da terceira idade, porém, o objeto não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de polícia civil de Paranaíba.