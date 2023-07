Após pegar seu celular, mulher agride namorado durante festa de peão

Uma jovem, de 18 anos, acabou agredindo o namorado, de 24 anos, com tapas no rosto, após ele ter pegado seu celular. O caso aconteceu na madrugada de domingo (02), em frente ao Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira, em Paranaíba, onde acontece a 59ª Expopar e 19ª Expoleite.

Segundo a ocorrência, após uma discussão dentro do recinto, por volta das 2h, o homem pegou o celular da jovem e saiu em direção ao portão principal da festa. No mesmo instante a jovem acompanhou o namorado, quando o agrediu com tapas no rosto.

Ação foi presenciada por seguranças do evento, que foi contida até a chegada da polícia.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.