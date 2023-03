Após tentar fugir de abordagem policial, homem é preso por tráfico de drogas em Paranaíba

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Força Tática por tráfico de drogas em Paranaíba. O caso aconteceu na noite de terça-feira, por volta das 18h40, em uma residência no bairro santo Antônio. A PM localizou na residência trouxinhas de crack e maconha, além de dinheiro.

A equipe de Força Tática patrulhava pela Avenida Felinto Muller, no Bairro Santo Antônio, quando notou o homem em uma bicicleta, e todo o instante demonstrava estar incomodado com a presença da policia na região. O homem foi abordado e em seu bolso foi localizada uma trouxinha com crack. Ao ser questionado sobre a droga, ele acabou confessando que comercializava a droga e que em sua casa havia mais entorpecentes.

Durante busca na casa do autor, os policiais localizaram dentro de um colchão, mais 61 trouxinhas crack, além de trouxinhas de maconha e outra pedra grande de crack. Também foi localizado dinheiro trocado entre cédulas e moedas, típico da comercialização de drogas, totalizando R$ 286, além de um relógio que autor disse não saber onde adquiriu.

O traficante revelou aos policiais que comercializava cada trouxinha pelo valor de R$ 10 e que a pedra grande de crack localizada na casa seria dividida em mais 90 trouxinhas para ser vendida.

Ainda conforme PM, o autor já cumpria sentença e era monitorado por tornozeleira eletrônica, sendo então encaminhado para a delegacia.