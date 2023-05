Após ter casa furtada, homem tem carro roubado por assaltantes

Um homem de 59 anos teve seu carro roubado por uma dupla de assaltantes na noite de quinta-feira (25), na rua Antônio Bergantini, ao lado da igreja Nossa Senhora Aparecida, no Jardim América, em Paranaíba. Armados, eles renderam o homem em frente de sua residência enquanto esperava a polícia por ter sido vítima de furto na mesma noite.

Segundo boletim de ocorrência, o homem esteve desde o começo da noite fora de sua casa e quando voltou percebeu que seu imóvel teria sido arrombado pela janela de seu quarto e estava todo revirado. Os autores levaram um celular Iphone 7 preto e alguns mantimentos que estavam dentro da geladeira.

Diante da situação ele resolveu realizar diligências na região por conta própria para ver se encontrava algo suspeito e comunicou sua filha sobre o furto para que ela pudesse informar a Polícia Militar.

Durante a busca, ele parou numa conveniência do bairro e relatou perante vários frequentadores do local sobre o furto que acabara de sofrer, quando sua filha ligou avisando para que deslocasse até sua residência, pois já havia comunicado ao 190 sobre a ocorrência e o atendimento policial militar estava a caminho.

Ao chegar defronte sua casa, ele contou que estava ficou esperando a chegada da viatura quando percebeu um indivíduo com blusa cinza, cor da pele clara, e outro indivíduo de blusa escura com capuz sobre sua cabeça, cor da pele escura e barba, ambos caminhando pela rua Antônio Bergantini em sua direção. Ao se aproximarem, anunciaram o assalto, fato que a vítima pensou ser uma brincadeira, momento em que o suspeito com blusa escura com capuz sobre sua cabeça sacou uma arma de fogo preta, segundo seu relato, muito parecida com uma pistola.

Os criminosos reafirmaram tratar-se de um assalto e pediram a chave do seu veículo Fiat modelo Punto prata, além de levarem um outro celular que estava na posse da vítima, um celular Samsung modelo A41 cor prata, uma carteira pessoal contendo dois cartões da Caixa Econômica, uma Carteira Nacional de Habilitação pessoal e um título de eleitor.

Com a chegada dos policiais militares, foi irradiada na rede rádio esta nova ação dos bandidos, onde foi acionada a guarnição policial militar de Força Tática. O fato foi repassado pela central da PM a outras unidades policiais, como PRF, PRE e Policia Militar de Aparecida do Taboado.

A central de rádio, via 190, comunicou as viaturas sobre uma solicitação de ocorrência relatando que no posto Novo Mato Grosso, em Aparecida do Taboado, um frentista informou que um veículo de cor prata, mesma identificação veicular do assalto, teria abastecido a quantia de R$150 e na sua saída teria cometido arrancada brusca, saindo cantando pneus, o que o fez ligar para denunciar.