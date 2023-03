Após uma semana do Carnaval, Paranaíba registra 44 novos casos de Covid-19

Uma semana após as comemorações do Carnaval, Paranaíba registrou 44 novos casos de Covid-19. Não houve óbitos pela doença durante o período. Os dados são do boletim epidemiológico, publicado na terça-feira (28), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Paranaíba é o segundo município do Estado mais registrou casos da doença durante o período, ficando atrás apenas de Campo Grande que foi a cidade que mais registrou casos confirmados, foram 152 contaminações em uma semana.

Estado

Em uma semana, 450 pessoas positivaram para a Covid-19 e 6 óbitos foram registrados no estado.

Houve o registro de uma morte no município de Aparecida do Taboado, um homem de 77 anos. Em Campo Grande, três mulheres morreram em decorrência da Covid-19, 95, 39 e 76 anos. Além disso, um homem de 74 anos também veio a óbito pela doença e uma mulher de 31 anos, em Três Lagoas.