Após vídeo, prefeito deve se reunir com Governo do Estado para discutir acesso do Parque Industrial

Após um vídeo em que o prefeito Maycol Queiroz e um representante da WAY 112, concessionária que administra a BR-158 , falam sobre o fechamento de um acesso clandestino no Parque Industrial ao outro lado da rodovia, foi definido que na próxima segunda-feira (19) haverá reunião entre a Administração Municipal, Helio Peluffo, que está à frente da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), e WAY 112 para tratar do assunto.

No vídeo, Maycol diz que não aceita que o acesso simplesmente seja fechado, sem que nenhuma outra solução seja apontada pela empresa, visto que prejudicaria os trabalhadores do Parque Industrial.

Ouça: