Aulas de teatro para jovens está com inscrições abertas com vagas limitadas

Estão abertas as inscrições de aulas de teatro para jovens de 14 a 18 anos através do projeto das Secretarias de Educação, Cultura e Assistência Social: A ARTE (RES) IGNIFICANDO A VIDA. As aulas serão no período vespertino, na Secretaria de Cultura, com horário a definir.

Segundo Keylla Recalde, professora de Tecnologia, “as inscrições estão previstas até o dia 5 de maio, com 14 vagas. As inscrições podem acabar antes do dia previsto pelo fato das vagas serem limitadas.”

Mais informações pelos telefones: 98151-2825 da coordenadora Vera Lúcia ou 99288-1042 Professora Keylla Recalde.

Os interessados deverão fazer sua inscrição gratuitamente, através da internet. Clique aqui