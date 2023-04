Homem que atirou no rosto de esposa em Paranaíba é preso em MG

Um homem de 36 anos foi preso na última semana, em Uberlândia-MG, em ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. S.J.S., de 36 anos é acusado de ter efetuado um disparo de arma de fogo na face de sua convivente, de 37 anos de idade; o crime aconteceu na noite do dia 03 de março. Foi registrado boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba e instaurado um inquérito policial pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), para apurar os fatos, o que levou à representação pela prisão preventiva.

Equipes da DAM/Paranaíba efetuaram diligências até descobrir o paradeiro do autor, que estava escondido na cidade de Uberlândia. Com o auxílio da Polícia Civil daquela cidade, na última terça-feira (4), cumpriu o mandado de prisão. Segundo a DAM, S.J.S. estava na rodoviária comprando passagem para viajar, naquele dia, para Luís Eduardo Magalhães/BA e a ação foi obstada pela Polícia Civil.

Conforme relatado pela vítima, era habitual o suspeito fazer “roleta russa” com seu revólver de calibre .32, com intuito de intimidá-la. A mulher acrescentou ainda que o suspeito ficava transtornado sempre que ingeria bebida alcoólica e costumava ostentar sua arma, chegando a apontar para ela e para terceiros.

Ela contou, durante declarações, que conviveu com o autor durante nove anos, entre términos e reconciliações e que o relacionamento entre eles sempre foi conturbado, por conta do perfil violento de seu companheiro. O autor já havia a ameaçado de morte inúmeras vezes, inclusive utilizando facas e armas de fogo, porém ela tinha esperança de que ele pudesse cumprir suas promessas de mudança.

Na data do crime, enquanto o casal discutia, o investigado teria acionado o gatilho da arma por duas vezes contra a própria cabeça, porém não houve disparos, pelo fato de não haver munição na câmara do tambor da arma em ambas as vezes. Ele, então, apontou a arma contra o rosto da vítima e acionou o gatilho pela terceira vez, efetuando um disparo à “queima-roupa” atingindo a face da vítima, não ocasionando o óbito por circunstâncias alheias à vontade dele.

A mulher foi socorrida por vizinhos da propriedade rural em que residia e levada até o Pronto Socorro de Paranaíba. A prisão preventiva de S.J.S foi decretada no dia seguinte pelo Poder Judiciário local e, desde então, o suspeito estava foragido.

O autor foi encaminhado para Paranaíba/MS, interrogado, negando os fatos que lhe foram imputados.