No próximo sábado, dia 5 de agosto, será realizado um baile beneficente no Centro Rural do Alto Santana, zona rural de Paranaíba. O evento tem o objetivo de arrecadar valores para a reforma da igreja da comunidade do Alto Santana.

O vareador Lucio Antônio o "Lúcio do Alto Santana" reforça o convite para participação no baile, em prol a reforma da igreja da comunidade, no próximo sábado. Além disso, ele também pede doações para a festa e reforma da igreja.

Acompanhe: