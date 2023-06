O Lar de Idosos Santo Agostinho promove neste ano a Barraca do Pastelão durante a Expopar, com renda revertida para custear as despesas da instituição, que atualmente abriga 58 idosos.

A instituição pede doação de itens para produção dos pastéis. Nelma Gonzales, presidente do Lar, fala sobre os preparativos para a festa.

Acompanhe: