Base da PRF em Paranaíba será mantida após estadualização da BR-158

A base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Paranaíba, será mantida após concessão da rodovia, até então federal para Mato Grosso do Sul. Havia especulações de que o posto policial fosse retirado do local pois a BR-158 é uma rodovia federal, mas, foi concedida ao Governo do Estado, portanto, se tornou uma rodovia estadual.

A articulação foi feita pelo deputado federal Vander Loubet, que acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reivindicando a permanência da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, no trecho que liga Cassilândia a Aparecida do Taboado, nas proximidades de Paranaíba. A apreensão em relação a uma possível retirada do posto policial do local se deu após o Governo do Estado e o Grupo Way Brasil assinarem contrato de concessão da rodovia, em março deste ano.

A ação de Vander se deu em virtude de solicitação do vereador Andrew Robalinho, de Paranaíba. De acordo com ofício encaminhado pelo edil ao deputado, a base da PRF tem colhido bons resultados no combate ao crime e ao narcotráfico, pois Paranaíba é o principal corredor que liga Mato Grosso do Sul aos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Além disso, nenhuma cidade próxima, que faz divisa com esses estados, tem base de polícia ostensiva.

Outra alegação feita pelo vereador para defender a permanência da base da PRF é que o município conta com uma população de 50 mil habitantes, sendo conhecida como a “Capital do Bolsão”, além de ser polo universitário e industrial, com mais de 40 indústrias e empresas de grande porte.

Diante dos argumentos apresentados por Robalinho, Vander encaminhou um ofício ao MJSP solicitando atenção ao caso.

Segundo resposta do MJSP ao deputado, o Grupo Way Brasil, responsável pela BR-158, ficará encarregado pela manutenção viária, melhorias de tráfego e capacidade rodoviária. Porém, a concessão não prevê a retirada da PRF, a qual continuará atuando na segurança viária, prevenção e combate ao crime, dentre outras atribuições que lhe competem.

Ainda de acordo com o documento do Ministério encaminhado a Vander, está em andamento a celebração de convênio entre a Superintendência da PRF em MS e a concessionária, com o objetivo de regular a utilização e operação da verba destinada à Polícia Rodoviária Federal, destinada ao aparelhamento necessário à execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização do tráfego.

Para o parlamentar, a determinação do MJSP de manter a base da PRF é essencial para a prevenção e combate ao crime na região. “A PRF tem feito um ótimo trabalho no Bolsão e em todo o estado. Conseguimos controlar a entrada e saída de veículos e cargas que vem do Paraguai e Bolívia e que adentram o nosso país. Daí a importância da manutenção dessa base”, ressaltou Vander, que nos últimos anos atuou para garantir emendas e recursos para a estruturação e modernização da PRF no estado.