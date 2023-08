Basquete feminino participa de semana intensiva de treinos em Campo Grande

A Secretaria de Esportes está acompanhando desde a última quarta-feira, 2, cinco atletas do basquetebol feminino de Paranaíba para treinos em Campo Grande, afim de conseguirem vaga para o time Estadual.

Estão participando da semana intensiva de treinos atletas das cidades de Três Lagoas, Maracaju, Campo Grande, Rio Brilhante, Dourados e Paranaíba sendo representada por alunas das Escolas Caminho e Objetivo: Luiza Vitória, Sofia Pereira, Anna Rubia, Isadora Ferreira e Maria Clara Oliveira, do professor Diucleber Martins.

A preparação está acontecendo no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, com treinamentos pela manhã e amistosos á noite. O término da semana de treinamento intensivo será no domingo, 5, pela manhã, onde será feita a escolha das 10 que representarão Mato Grosso do Sul em setembro no Brasileiro.

“Quero agradecer a Fundesporte que organizou alimentação e hospedagem e o prefeito, pois toda a participação das meninas em jogos escolares, a Prefeitura foi a responsável por todo o transporte e incentivo, viabilizando a conquista de mais um sonho para estas jovens atletas”, agradeceu o secretário de Esportes e Lazer.

Assista: