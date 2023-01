BR-158 terá três praças de pedágio com privatização

Após terceirização, a manutenção das rodovias BR 158, BR 436 e MS 112 será concedida para a empresa Way 306, que colocará pedágios de Selvíria à Cassilândia e de Cassilândia a Três Lagoas. A empresa se denominará Way 112 e assinará o contrato de concessão no mês de março. A empresa ficará responsável por um total de 412 quilômetros, destes, aproximadamente 60 KM são no território de Paranaíba.

A BR 158 terá três pedágios, sendo o primeiro entre Cassilândia e Paranaíba, o segundo entre Paranaíba e Aparecida do Taboado e o terceiro entre Aparecida do Taboado e Selvíria. Além destes, um outro pedágio será colocado próximo ao Posto Fiscal Itamarati, antes da ponte de divisa MS/SP.

Nesta semana o presidente da concessionária, Paulo Lopes; o facilitador Claudemir Ferreiro Diogo; o diretor operacional Marcelo Ceccearelli; e o engenheiro Gustavo Henrique Santos estiveram em Paranaíba e durante a reunião, Lopes explicou a funcionalidade dos serviços da Way 112 e garantiu qualidade e segurança nas rodovias.

Segundo Lopes, a concessão irá gerar aproximadamente 100 contratações para a região. No primeiro ano a empresa trabalhará com o recapeamento de todas as rodovias. “A nossa missão é colocar a rodovia trafegável em um ano, estimamos que no próximo ano já estaremos operacionalizando nos três pontos existentes”, disse.

O prefeito Maycol Queiroz deu as boas vindas à equipe e enalteceu a satisfação em saber da notícia. “Nossa rodovia está em uma situação muito precária e essa concessão mudará essa realidade. Nossa região agradece”.

A reunião foi acompanhada pelo procurador jurídico Dr. Marcelo Facin; vereador Lúcio Antonio; secretário de Governo, Juninho do Kézio; secretária de Administração, Adailda Lopes e secretária de Gabinete, Jane Paula.