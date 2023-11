Calendário para dezembro tem apresentações na Praça da República

O evento Pantanal de Melodias I, que ocorreria no domingo (19) foi cancelado devido a chuva e ainda não há data para a apresentação. A secretária Débora Queiroz explica que a pasta está agendando uma nova data para 2024.

“Nós estaremos nos programando, se possível, nós traremos a segunda edição do Melodias do Pantanal em 2024”, disse.

A secretária também fala sobre as luzes de Natal em Paranaíba serão acesas em 1° de dezembro na Praça da República, há programação de apresentações culturais durante o mês de dezembro.

O “Natal Luz” leva este nome por ser uma decoração natalina toda voltada com luzes e apetrechos, com canteiros de imagens para fotos na Praça. Os pontos decorados foram a Praça da República, Espelho d’Água e Avenida Major Francisco Faustino Dias (Avenida do Carnaíba).

