Caminhão perde freio de estacionamento e quase cai no Córrego Fazendinha

Uma carreta carregada que estava estacionada na Avenida Evaristo Pereira Ferreira esquina com rua Bruno Mariano de Freitas, no bairro Santo Antônio, na manhã de domingo, por volta de 9h30, perdeu o freio estacionário e desceu sem controle até o córrego Fazendinha na Avenida Durval Rodrigues Lopes. O veículo foi contido pela proteção de concreto do córrego.

O caminhão atingiu o meio fio, semáforo e tubulação de água. Não houve vítimas apenas danos materiais.

Assista: