Campanha 'Aqui a Conta Fecha' do Sicredi esclarece sobre saúde financeira

A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, lançou a campanha “Aqui a Conta Fecha”, com o objetivo de esclarecer a importância de um fluxo de caixa saudável para pessoas físicas e jurídicas e os benefícios exclusivos de ser um associado de uma instituição financeira cooperativa.

Entre os benefícios está a isenção total do Pix, taxas competitivas e gerenciador financeiro seguro que são alguns dos diferenciais disponíveis para quem é associado da cooperativa, que serão abordados ao longo da campanha.

Danilo Pereira Rosa, gerente do Sicredi em Paranaíba esclarece dúvidas da campanha.

