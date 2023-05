Campanha arrecada itens de ivenrno e doa para o Cras

A Polícia Militar entregou agasalhos e itens de inverno arrecadados na campanha “Seu Abraço Aquece”, no Centro de Referência de Assistência Social em Paranaíba arrecadados na campanha “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem” desenvolvida pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

O objtivo foi arrecadar peças e acessórios de inverno tais como cobertores, casacos, calças, meias, cachecóis, toucas, luvas e sapatos – novos ou em bom estado de conservação - para doar para entidades beneficentes e organizações não governamentais do Estado.

O 13º Batalhão de Polícia Militar colaborou disponibilizando os quartéis situados em Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Inocência como pontos de arrecadação dos itens, onde militares e civis puderam contribuir do dia 12 de abril de 2023 até o dia 15 do corrente mês.

A entrega foi feita pelo comandante do 13º Batalhão, Tenente-coronel PM Paulo Ribeiro dos Santos, acompanhado do subcomandante, Major PM Ronaldo Lopes da Silva, e da comandante do 1º Pelotão PM de Paranaíba, Juliana Alves da Costa.

Os oficiais do 13º Batalhão aproveitaram para conhecer o CRAS e o Centro de Convivência, onde puderam ver o importante trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que proporciona um acolhimento humanizado às crianças e adolescentes de Paranaíba.