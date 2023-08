A Vigilância Sanitária realiza neste mês a campanha de vacinação contra raiva em cães e gatos, com foco na zona rural. No dia 1º de agosto foram encaminhadas vacinas para o Assentamento Serra e amanhã no Distrito de São João do Aporé.

Gilson Piva Filho, médico veterinário, destaca a importância da vacinação e as datas da vacinação.

Acompanhe: