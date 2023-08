Campeonato Rural teve início com duas partidas no Alto Santana

No domingo (27) teve início o Campeonato Rural 2023 com duas grandes partidas em Paranaíba. O 1º jogo foi entre Juventude X Fazenda Conquista. O 2º jogo foi Alto Santana contra Sítio Dois Irmãos.

As equipes do Juventude e Alto Santana saíram na frente no campeonato vencendo as suas primeiras partidas. Na abertura do campeonato, como esperado, muitos torcedores compareceram.

“Agradecemos os torcedores, Polícia Militar, equipe da Saúde e a todos os envolvidos na competição. A equipe do esporte sempre presente”, agradeceu o secretário de Esportes e Lazer.

O secretário aproveitou a oportunidade e também agradeceu o pessoal do Alto Santana pela recepção e ajuda na organização e finalizou seu agradecimento feliz com os resultados e na expectativa das próximas rodadas.

“Agradeço em especial o nosso prefeito por todo apoio e presença ao nosso esporte. Foi apenas a primeira rodada. Muitos jogos bons estão por vir. Estamos juntos com Deus no comando sempre”, finalizou Borges.