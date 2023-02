Campus da UFMS se prepara para receber 1ª turma de medicina veterinária

Com início das aulas previstas para o dia 6 de março, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Paranaíba, se prepara para receber a primeira turma do curso de medicina veterinária. Na última semana ocorreu a entrega de equipamentos para os laboratórios de ensino e pesquisa do curso.

Entre os equipamentos estão microscópios, balanças de bancada de precisão, banquetas para aulas práticas em laboratório, entre outros.

O curso também contará com dois ultrafreezeres, de 350kg cada, que precisaram do auxílio de uma empilhadeira para serem retirados do caminhão. “Há um sentimento de euforia no campus como um todo”, disse a professora Adriana Caraprezo Morini, coordenadora do curso.

O reitor Marcelo Turine esteve no campus no início do mês, quando apresentou as demandas de apoio do CPAR/UFMS à Prefeitura de Paranaíba para a estruturação da Fazenda Escola, que atenderá ao novo curso do Campus, medicina veterinária, como a instalação de cercas, estruturas para fornecimento de água e energia e reforma de estradas.

“Estamos felizes por dar início a este fato histórico, que foi a criação do curso de medicina veterinária. Todos os preparativos estão sendo finalizados e os laboratórios para as aulas práticas, neste momento, serão dentro da clínica de psicologia e, portanto, provisórios, mas funcionais para nossas necessidades”, apontou.

A professora informou que o curso já conta com material biológico para aulas de anatomia, como cadáveres de cães e ovelhas, além coleção de ossos. “Nossos alunos vão ter aulas práticas desde o início do semestre e todo resto do ano”, destacou.

Foi proposto pela administração municipal a parceria para a instalação do centro de Zoonozes do município na área da fazenda, visando ainda a sinergia com o curso de medicina veterinária, no seu funcionamento, com compromisso de buscar as alternativas legais para a concretização das parcerias.

“Todo dia olhamos para verificar o número de matriculados e são pelo menos 26, já que são diversas formas de ingresso e estamos na segunda chamada. Acreditamos que no dia da recepção já teremos todos os nossos 40 alunos dispostos e disponíveis a trabalhar conosco.