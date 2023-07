Candidatos a conselheiros tutelares realizam prova teórica

No último domingo o foi finalizada a 1ª etapa do Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar de Paranaíba MS na Escola municipal Major Francisco Faustino Dias com a prova de conhecimentos específicos do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). A prova foi aplicada para 20 candidatos. A próxima etapa será a prova de informática.

Estavam presentes os membros da Comissão Especial Eleitoral: Cleide, Jozileni, Mariana, Maria Francisca, Lucas, além do secretário executivo Thiago e a promotora de Justiça Juliana Nonato.

Os candidatos passam por cinco etapas, sendo que já passaram pela inscrição/entrega dos documentos; análise da documentação exigida; e exame de conhecimentos gerais sobre o estatuto da criança e do adolescente e das legislações pertinentes a área da criança e do adolescente. Faltam a prova prática de informática; e por fim o processo de escolha pela sociedade. Ao final serão eleitos cinco conselheiros titutlares e cinco suplentes.