Carga com 14 toneladas de doações saem de Paranaíba rumo ao RS

A primeira carga com doações para o Rio Grande do Sul saiu de Paranaíba no último sábado com aproximadamente 14 toneladas de roupas e alimentos e cinco mil litros de água. As doações foram concentradas no quartel do Corpo de Bombeiros.

A arrecadação de itens continua na Primeira Igreja Batista em frente e pode ser doada água, de segunda a sexta-feira em horário comercial e aos domingos durante cultos da manhã e da noite.

As doações tiveram início na terça-feira (7), quando os bombeiros orientaram para necessidade de doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado.