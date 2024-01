Um dos eventos que move o início do ano é o carnaval, o espaço será todo estruturado com atrações diversas, mas a atenção principal será uma dupla de peso, Mayara e Maraisa. O show será aberto ao Público e totalmente gratuito. O Prefeito Maycol Queiroz falou em entrevista a Rádio Cultura FM de Paranaíba–MS que o intuito do evento é mover e economia local, serão vários dias de festa com atrações e show’s de diversas bandas.

