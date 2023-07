Carretas colidem na BR-158 próximo à PRF

Duas carretas e um carro se envolveram em um acidente na BR-158 em Paranaíba, próximo à base da PRF, no quilômetro 90. O acidente ocorreu por volta das 9h50 e o Corpo de Bombeiros esteve no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta transportava álcool anidro e foi identificado um pequeno vazamento, sendo necessárias medidas de segurança e acionamentos das empresas responsáveis pelo dano ambiental, transbordo, guincho, etc.

Três vítimas foram transportadas: o motorista do caminhão sem ferimentos, o passageiro do carro sem ferimentos e o motorista do carro com escoriações.

As equipes do corpo de bombeiros ainda permanecem no local a fim de garantir a segurança contra possivel Incêndio até a chegada da logística acionada e final dos trabalhos.

Ocorreu interdição parcial da via por pouco tempo mas o trânsito foi liberado.

A PRF encontra-se no local.