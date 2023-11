A Casa do Trabalhador em parceria com o MS Qualifica Mais Talentos oferece o curso para Operador de Empilhadeira, com carga horária de 160 horas. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (24); o início do curso é segunda-feira (27).

As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador, localizada no Shopping de Paranaíba, segundo piso, das 7h às 13h.

O curso é totalmente gratuito e será realizado presencialmente, no período noturno.

Continue Lendo...

Assista: