Um homem de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil para informar que se ausentou de sua residência no domingo, na rua Antenor Elias Ferreira, Jardim Redentora, por volta das 11h e quando voltou às 14h26 notou que a janela da cozinha estava arrombada.

Do local foi furtado uma TV de 32 polegadas, R$ 50 que estava dentro de uma carteira no guarda-roupa e um botijão de gás. Não há câmeras no local.

