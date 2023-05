Casal de idosos é rendido em chácara e R$ 5 mil são levados; autor foi preso

Um homem de 32 anos, autor de um roubo a uma chácara, às margens da BR-158, próximo ao curtume, foi preso na tarde de ontem (9), por volta das 18h. O roubo ocorreu por volta das 9h e teria pedido aos moradores do local água e fumo antes do crime. Ele levou R$ 5 mil em espécie.

Segundo boletim de ocorrência, ele passou por um homem que fazia aceiro da vegetação de uma cerca, próximo à BR 158, vestindo camiseta azul e estava de bicicleta, e pediu para pescar na propriedade rural e disse que só voltaria à tarde. Porém, em instantes retornou e então a testemunha disse “já voltou?”, momento que o homem respondeu “pega descendo e nem olha para trás que senão eu atiro em você”.

A testemunha, depois da ameaça sofrida, desceu até a propriedade e encontrou os moradores trancados em um quarto, quando a polícia foi chamada. O casal que estava na propriedade na hora do assalto disse para a polícia que o autor ao chegar os chamou, desceu da bicicleta e foi se aproximando da porta da residência. Pediu água, depois pediu fumo; quando trouxeram água, de repente o autor pulou o cercado da frente da residência e já com uma faca em mãos começou ameaçar as vítimas.

Em seguida se dirigiu ao morador dizendo: “Me dá dinheiro senão eu te mato”. A vítima tirou o dinheiro que trazia consigo em seu bolso e lhe entregou, sendo a quantia de R$ 5 mil em dinheiro.

O autor roubou da residência uma espingarda e dois aparelhos de celulares e disse-lhes: “Fiquem aí dentro da casa, se saírem eu volto e mato vocês”. Assim, o casal permaneceu no quarto quietos até a chegada da testemunha que fazia o aceiro na rodovia.

A Polícia Militar foi acionada pelo 190 por meio de um telefone fixo que há na fazenda.

Equipes policiais saíram em busca do autor do assalto e conseguiram prendê-lo já no final da tarde de ontem. As informações das vítimas ajudaram nas buscas.

O senhor que estava com o dinheiro no bolso e foi assaltado pelo autor, relatou aos policiais que seguramente se lembrava do autor do roubo. Em data anterior estava no imóvel de seu vizinho de propriedade rural e ao emprestar uma certa quantia em dinheiro ao mesmo, o suspeito visualizou e presenciou toda a transação. Disse que ele frequentava regularmente a região, com desculpas que iria pescar, sabendo toda a rotina da vítima.

Na fazenda ao lado, o casal de moradores disse à polícia que o possível autor frequentava sua residência, que era pedreiro e trabalhava com o filho deles. Disse ainda o nome do empreiteiro que contratava pedreiros e poderia saber mais sobre o autor do assalto.

Em contato com o empreiteiro, disse que justamente ontem o mesmo não compareceu ao local de trabalho e indicou a localização onde ele poderia estar.

Os policiais foram até a rua Maria Marlene de Souza, defronte ao Asilo, e localizaram o assaltante. Ao perceber a aproximação da polícia, de forma abrupta tentou entrar em uma casa onde consumiam bebida alcoólica e foi realizada a abordagem antes da entrada no imóvel. A mulher do suspeito estava na casa e saiu para prestar informações aos policiais.

Com apoio da RP-2 foram retiradas fotos do autor e de suas tatuagens, os policiais se deslocaram novamente até o imóvel das vítimas e testemunhas, onde as vítimas confirmaram ser ele o autor do roubo.

Os policiais prenderam o autor que se demonstrava nervoso negando o crime e teve de ser algemado. Na residência dele foram localizadas a camisa cor azul gola polo, o boné vermelho com preto da Oakley e a bicicleta vermelha com branco da marca Colli, ambos objetos reconhecidos pelas vítimas e testemunhas como usados no momento do roubo pelo autor.