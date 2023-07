Casal disputa repolho com catadores de papelão e acaba na Delegacia

Um casal foi parar na Delegacia após uma briga por conta de um repolho que outro casal, catador de papelão, ganhou de um mercado, na rua Antônio Garcia de Freitas no início da noite de quinta-feira (20), por volta das 18h50. Um homem que estava com mandado de prisão em aberto foi preso.

Consta no boletim de ocorrência, que a mulher e o esposo fazem a coleta de papelão para reciclagem e quando faziam a coleta em um mercado no bairro Santo Antônio ganharam um repolho de um dos comércios, e após isso um outro casal tentaram tomar o repolho usando força e ameaça.

A catadora de recicláveis disse que é frequente a perturbação que o outro casal causa. A PM foi acionada e verificado que os autores fizeram uso de bebidas alcoólicas (pinga), e que havia ainda um frasco de budinha quase cheio com eles.

Foi checado no sistema e constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem e inclusive se encontra com uso de tornozeleira eletrônica.

Já a mulher, mesmo na presença da Polícia ameaçou a catadora de papelão e disse: “Você vai ver, não vai ficar assim”. Ela foi conduzida no banco traseiro da viatura sem a necessidade do uso de algemas. Eles foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.