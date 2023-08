Casal morre após colisão com caminhão na MS-497 em Paranaíba

O casal Samuel Garcia Alonso e Zenir Néspolo Garcia morreu na noite deste sábado após acidente na MS 497, por volta das 19h deste sábado (26). Samuel morreu na hora, Zenir foi socorrida com vida com ferimentos graves, porém não resistiu e faleceu na Santa Casa de Paranaíba.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a caminhonete em que eles estavam colidiu com uma carreta próximo ao antigo lixão. Eles seguiam sentido Paranaíba quando houve a colisão.

Quando os militares chegaram no local encontraram a caminhonete com uma vítima presa nas ferragens já em óbito e mais duas vítimas no interior do veículo. Zenir, que estava no banco dianteiro foi removida para a Santa casa e logo após outra vítima, neta do casal, que estava no banco de trás foi liberada do veículo para ser transportada.

Zenir foi levada inconsciente em estado grave e a neta, que estava no banco traseiro do passageiro foi levada como múltiplas fraturas, porém, consciente e orientada, para a Santa casa de Paranaíba. O motorista do caminhão não se feriu.

A causa do acidente ainda não foi divulgada.