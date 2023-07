Casal separa e durante divisão de bens homem acusa ex de falsificação de identidade

Um homem de 27 anos procurou a delegacia de Polícia Civil para denunciar sua ex-mulher de se passar por ele para fazer uma renegociação de dívida referente a um carro, que estaria na partilha de bens do casal, que estão em processo de separação. Ele contou aos policiais que o fato ocorreu em meados de maio deste ano, inclusive apresentou prints de conversas em que questiona a mulher.

Conforme boletim de ocorrência, ele procurou a delegacia na última sexta-feira, por volta das 14h39, o homem informou que estava em processo de formação de processo de partilha de bens com sua ex-convivente, uma mulher de 34 anos e ambos entraram em acordo acerca de alguns bens, porém ele alega que a mulher queria ficar com o veículo Uno 2012/2012 apenas para ela, o ele não aceitou.

Posteriormente o homem ficou sabendo que foi feito um contrato de renegociação de parcelas do referido veículo junto ao Banco Bradesco no qual consta como devedor o próprio comunicante, porém ele afirma que não firmou nenhum tipo de contrato com o Banco.

No contrato, no campo de assinatura, não costa assinatura de forma cursiva (à caneta), apenas uma assinatura digital constado dados de identificação e ele apresentou prints da conversa com sua ex-convivente indagando-a sobre a confecção deste contrato que supostamente aponta ela como responsável por se passar pelo comunicante para firmar o contrato de renegociação.