As comitivas começaram a planejar a Cavalgada 2023 e o dia 25 de junho ficou definido como data do evento. A Administração Municipal disse que apoia a Cavalgada, já que o evento é tradicional, além de resgate cultural em Paranaíba.

Antonio Carlos da Silva (Toinzinho do Morimoto) participou ao vivo do Jornal do Povo e falou como estão preparativos para este ano.

Assista: