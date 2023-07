Celular desaparece e jovem acusa de irmão usuário de drogas

Um jovem de 18 anos procurou a Delegacia de Polícia de Paranaíba na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h30, para denunciar o furto se seu aparelho celular no últomo domingo por volta das 18h. Ele conta que o aparelho foi furtado e acredita que o irmão, um homem de 25 anos e usuário de drogas tenha sido o autor.

Conforme o boletim de ocorrência, o aparelho é um Samsung J7, com fundo rosa e estava em sua casa na rua Helio Garcia Leal, Jardim Primavera, e desapareceu. No local não há câmeras de segurança e nem testemunhas do fato.

O caso foi registrado como furto.