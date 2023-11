Cemitério é preparado para Dia de Finados

Nesta semana, a Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, está realizando a limpeza e manutenção do Cemitério Municipal, para receber a população no Dia dos Finados.

No dia 2 de novembro, a Prefeitura disponibilizará água mineral para os visitantes, bem como água para limpeza das sepulturas.

Além disso, providenciará uma estrutura para a realização da Missa de Finados com tendas e cadeiras. A Missa de Finados será realizada na manhã desta quinta-feira (2) às 7h, entre a Casa de Velório e a Comunidade Padre Libanio. A equipe da Obras realiza a limpeza do cemitério com roçadeira, inchada e veneno permitido e para receber a população renovou a pintura.

