Centro de Comercialização de produtos artesanais está sendo reformado

O Centro de Comercialização de produtos artesanais, também conhecido como “Casa do Artesão”, está recebendo reformas com o intuito de cumprir sua função social.

Atualmente a “Casa do Artesão” está alocada no segundo piso do Paranaíba Shopping, mas em breve terá seu prédio próprio, localizado na Av. Major Francisco Faustino Dias.

O projeto conta com reforma da cobertura, que será remodelada, novo piso e fachada de vidro, reforma e pintura de esquadrias e paredes, revitalização do paisagismo e iluminação.

A Prefeitura vai investir R$ 740.443,76 na nova “Casa do Artesão”.