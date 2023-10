Cidade Empreendedora oferece encontro "Dia do Crédito de Paranaíba"

No próximo dia 18 o SEBRAE, por meio do Cidade Empreendedora, a ACIP e a Prefeitura Municipal, realizará o encontro “Dia do Crédito de Paranaíba”. Serão repassadas informações sobre concessão de crédito entre empreendedores e as instituições financeiras do município.

A palestra será com o tema Cenários e tendências econômicas 2024 – Investimentos, Inovação e Resultados, obtenha insights para melhor direcionar seus negócios, e ocorre às 19h.

O evento é uma iniciativa do programa Cidade Empreendedora para auxiliar os pequenos empreendedores locais na obtenção de recursos necessários para novos investimentos nas empresas.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas por meio da Central de Relacionamento do Sebrae/MS no número 0800 570 0800 ou através do site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.