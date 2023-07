Cliente é impedido de entrar em oficina e ameaça proprietário

O proprietário de uma retífica de motores de 58 anos de idade procurou a Delegacia de Polícia Civil após ser ameaçado por um cliente. O fato ocorreu por volta das 9h de quarta-feira (19) na Rua das Orquídeas.

Segundo boletim de ocorrência, o cliente, um homem de 50 anos, cliente da oficina, queria entrar no pátio de serviço para ver sua caminhonete, porém no local é permitida somente a entrada de funcionários. Ao ser informado que não poderia entrar no local, o homem, segundo o empresário, ficou falando alto perto de outros clientes, atrapalhando o funcionamento da oficina.

O empresário então chamou o homem para conversar longe do outros clientes e ele teria dito “Pode deixar, vou te pegar”. No momento da ameaça havia uma testemunha no local. O caso foi registrado como ameaça e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.