'Cliente' faz pedido em restaurante por delivery e empresário descobre golpe

Um empresário, dono de um restaurante, recebeu um pedido de um falso cliente na madrugada desta quarta-feira (1º) em Paranaíba. Ele relata que ao entregar comida no endereço indicado no pedido descobriu que o suposto cliente não existe.

Ele relata que uma pessoa de nome “Alexandre G. S. N.”, utilizando um número de telefone com código de área 85 (Rio Grande do Norte), solicitou do restaurante um lanche de picanha, uma Coca-Cola 2 litros e um combo de burritos, totalizando o valor de R$ 72,30 para que fosse entregue em um endereço na Vila Imperial, em Paranaíba.

O restaurante preparou a refeição e mandou entregar no endereço mencionado, contudo, quando o entregador chegou ao local foi recebido pelo morador da residência que disse que não havia feito pedido algum, bem como já tinham ido pelo menos cinco entregadores com pedidos falsos naquela residência somente nesta terça-feira (28).